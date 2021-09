Antonella Mosetti si scaglia contro Aldo Montano durante il GF Vip | “Solo io so chi sei” È mistero sui social

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 settembre 2021)viene celebrato nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il pluricampione olimpico riceve la visita inattesa della sorella Alessandra che ha in serbo per lui parole d’ammirazione e d’orgoglio. Ma è suiche scoppia il caso con, ex fidanzata del campione, che tuona: “io so davvero chi sei“. Èsulla sua illazione.: il caso sui, attualmente protagonista sul piccolo schermo nella Casa del Grande Fratello Vip, vanta una carriera straordinaria. Pluricampione olimpico nella scherma, i suoi trionfi nel mondo dello ...