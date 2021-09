Ancelotti: «Il mio Real ha carattere, in Champions inglesi favorite» (Di lunedì 20 settembre 2021) “Siamo partiti bene, con qualche difficoltà come tutti, ma la squadra ha un ottimo spirito e riusciamo a raddrizzare le partite con molto carattere”. Lo ha detto Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, intervenuto a Radio Anch’Io Spot su Radio1. “Al Real per me è come una luna di miele e spero con i risultati di rimanere a lungo”, ha aggiunto. Sullo spazio dato ai giovani, Ancelotti ha detto: “I problemi economici hanno portato ad investire di più sui giovani. E’ una tendenza in tutti i campionati, giovani che stanno dimostrando grande qualità come nel nostro caso. Abbiamo Vinicius sta venendo fuori bene e per fortuna gioca nel Real Madrid”. Infine sulla forza del calcio inglese, il tecnico del Real ha detto: “In questo momento è leggermente avanti rispetto agli ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 settembre 2021) “Siamo partiti bene, con qualche difficoltà come tutti, ma la squadra ha un ottimo spirito e riusciamo a raddrizzare le partite con molto”. Lo ha detto Carlo, allenatore delMadrid, intervenuto a Radio Anch’Io Spot su Radio1. “Alper me è come una luna di miele e spero con i risultati di rimanere a lungo”, ha aggiunto. Sullo spazio dato ai giovani,ha detto: “I problemi economici hanno portato ad investire di più sui giovani. E’ una tendenza in tutti i campionati, giovani che stanno dimostrando grande qualità come nel nostro caso. Abbiamo Vinicius sta venendo fuori bene e per fortuna gioca nelMadrid”. Infine sulla forza del calcio inglese, il tecnico delha detto: “In questo momento è leggermente avanti rispetto agli ...

