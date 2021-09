Ancelotti | A Napoli ho vissuto due anni stupendi La separazione? Vi dico come la penso

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ospite di RadioRai, Carlo, il nuovo (ritrovato) allenatore del Real Madrid ha avuto modo di parlare tanto di Serie A, delle sue impressioni sulle squadre che si fronteggeranno quest'anno, il tutto ricordando anche la sua avventura al: "Li hodueprofessionali splendidi, ma so benissimofunziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c'è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest'anno ilè competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere". "Spalletti e De Laurentiis sono due persone oneste, credo che ci ...

non è poi caduto nel tranello di una possibile critica al suo passato, difficile, a: "Ami sono trovato molto bene, so come funziona il calcio. E' finita nel modo giusto ...E anche ieri contro il Valencia ci siamo riusciti", ha detto. "Il Real Madrid è ...- "Penso Spalletti sia un grande allenatore e con ilpuò togliersi soddisfazioni. Io ho ...Carlo Ancelotti ex allenatore del Napoli, ha parlato della sua esperienza in azzurro e della corsa scudetto nel campionato di serie A.«Il Napoli quest'anno è una squadra competitiva come lo è stata negli scorsi anni, se può vincere non lo so ma di certo può competere».