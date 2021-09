Analisi dei prezzi di Dogecoin | DOGE perde il 9% | e scende alla posizione di decima moneta più grande

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il mercato delle criptovalute ha avuto un inizio di settimana difficile, con idella maggior parte delle monete attualmente scambiate nella zona rossa Il mercato delle criptovalute ha iniziato la settimana in modo negativo. Idella maggior parte delle criptovalute sono diminuiti del 2% o più, con la capitalizzazione di mercato totale che è scesa al di sotto della soglia dei 2 trilioni di dollari per la prima volta da settimane. Bitcoin è sceso di nuovo al di sotto del livello di $45.000 dopo non essere stato in grado di affrontare una sfida per superare il punto di resistenza di $50.000. BTC è attualmente in calo del 6,5% nelle ultime 24 ore. Ether è anche uno dei più grandinti, in calo di quasi il 9% in 24 ore. L'ETH viene scambiato sopra i 3.100 dollari e potrebbere al di sotto del livello ...