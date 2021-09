Amici 21, LDA al debutto come figlio di Gigi D’Alessio: la polemica di Anna Pettinelli (Di lunedì 20 settembre 2021) C’era grande attesa generale per il ritorno in tv di Amici di Maria De Filippi e la nuova edizione del talent appena avviata già fa discutere, in particolare sul conto di Luca D’Alessio in arte LDA. Al nuovo appuntamento tv dello show di Canale 5, il giovane si è presentato come figlio del matrimonio naufragato tra la madre casalinga e il padre cantautore di fama internazionale, Gigi D’Alessio, per poi esibirsi sulle note di un suo inedito. E la presentazione di Luca, unita alla performance del giovane, ha diviso molto l’opinione dell’occhio pubblico, dentro e fuori gli studi tv. In particolare in puntata si è accesa una prima diatriba sul 17enne tra Anna Pettinelli, che ha dato del “figlio di” al giovane, e Rudy Zerbi, che ha difeso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 settembre 2021) C’era grande attesa generale per il ritorno in tv didi Maria De Filippi e la nuova edizione del talent appena avviata già fa discutere, in particolare sul conto di Lucain arte LDA. Al nuovo appuntamento tv dello show di Canale 5, il giovane si è presentatodel matrimonio naufragato tra la madre casalinga e il padre cantautore di fama internazionale,, per poi esibirsi sulle note di un suo inedito. E la presentazione di Luca, unita alla performance del giovane, ha diviso molto l’opinione dell’occhio pubblico, dentro e fuori gli studi tv. In particolare in puntata si è accesa una prima diatriba sul 17enne tra, che ha dato del “di” al giovane, e Rudy Zerbi, che ha difeso ...

