Amedeo Goria si sfoga dopo essere stato accusato al GF Vip

(Di martedì 21 settembre 2021) Lo sfogo diIn questi giorni come abbiamo visto a finire al centro dell’attenzione mediatica è. Il giornalista infatti nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è avvicinato ad Ainett Stephens.Tuttavia alcuni suoi comportamenti, tra cui il fatto dirimasto in slip a letto con lei, hanno infastidito L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : Il giornalista sportivo si è sfilato gli slip mentre era a letto con Ainett Stephens. Scoppia la polemica #gfvip - trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria rivela: “Signorini mi ha detto “noi siamo contenti se tu fai il seduttore” - trash_italiano : Chi dovrebbe uscire dalla casa? E perché proprio Amedeo Goria e Katia Ricciarelli? #GFVIP - Luca190499 : RT @pazzeska6: AMEDEO GORIA SECONDO FRANCESCA CIPRIANI: #gfvip - salvo1234561 : Io piuttosto che prendere le parti di uno come Gianmaria tifo Amedeo Goria #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Goria

Gianè il figlio del noto giornalista sportivo Amedo. Nato dalla relazione tra l'uomo e Maria Teresa Ruta. Chi è Gian: età, lavoro, fidanzata e curiosità del figlio del ...Ha suscitato non poche polemiche la decisione di, giornalista e concorrente del Grande Fratello Vip, di togliersi gli slip mentre era a letto con Ainett Stephens, anche lei protagonista del reality e della casa più spiata d'Italia. ...Amedeo Goria, furioso con Sonia Bruganelli, chiede di parlare con il suo agente: ecco cosa è accaduto e lo sfogo in diretta.Amedeo Goria perde la pazienza al Grande Fratello Vip: "Non sono un por*o" Poco fa è scoppiato il caos al GF Vip. Cos'è successo? Amedeo Goria, dopo ...