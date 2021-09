Amedeo Goria fa infuriare la fidanzata Vera Miales | “Stai esagerando” E Ainett Stephens lo stronca al GF Vip

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 settembre 2021)nel vortice di una nuova bufera tra i social e Cinecittà: fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6, dove è in gioco come concorrente, il giornalista continua a far parlare di sé. Il suo presunto interesse per, di cui tanto si parla tra le colonne del gossip, ha innescato la reazione della diretta interessata e della sua. E su Instagram è raffica di veleni destinati a fare rumore.fala: lo sfogo su Instagram Mentre una nuova puntata del GF Vip 6 è in arrivo, una bomba si abbatte sulle cronache legate al percorso di...