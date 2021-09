Ambiente: INGV, ENEA e GNV insieme per monitorare la temperatura del Mediterraneo (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Ripartono le attività di monitoraggio della temperatura delle acque del mar Ligure e del mar Tirreno lungo la rotta Genova-Palermo dopo quasi tre anni di interruzione. Dal 20 settembre 2021 i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’ENEA riprendono le attività nel mar Mediterraneo anche grazie all’accordo di collaborazione a fini scientifici con la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci , che opera 26 linee in 7 paesi e collega 18 porti nel Mediterraneo. Questa rotta è parte integrante del programma SOOP (Ship Of Opportunity Program) della Joint WMO-IOC Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM) che permette ai ricercatori di usufruire di traghetti e navi commerciali, cosiddette navi di opportunità, per il monitoraggio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Ripartono le attività di monitoraggio delladelle acque del mar Ligure e del mar Tirreno lungo la rotta Genova-Palermo dopo quasi tre anni di interruzione. Dal 20 settembre 2021 i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () e dell’riprendono le attività nel maranche grazie all’accordo di collaborazione a fini scientifici con la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci , che opera 26 linee in 7 paesi e collega 18 porti nel. Questa rotta è parte integrante del programma SOOP (Ship Of Opportunity Program) della Joint WMO-IOC Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM) che permette ai ricercatori di usufruire di traghetti e navi commerciali, cosiddette navi di opportunità, per il monitoraggio ...

Advertising

AiseStampa : INGV: nuovo modello 3D del sottosuolo di un’area dei Campi Flegrei - CornubiaGeol : RT @INGVambiente: Ambiente: soluzioni hi-tech, radar e sensori innovativi contro il rischio voragini in città - EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: Ambiente: soluzioni hi-tech, radar e sensori innovativi contro il rischio voragini in città - ErasmoDAngelis : RT @ENEAOfficial: Ambiente: soluzioni hi-tech, radar e sensori innovativi contro il rischio voragini in città - ingv_president : RT @ENEAOfficial: Ambiente: soluzioni hi-tech, radar e sensori innovativi contro il rischio voragini in città -