Alta velocità, sottoscritto il protocollo di intesa: ecco come Parma si prepara al treno veloce (Di lunedì 20 settembre 2021) E' stato sottoscritto, questa mattina, in municipio, il protocollo d'intesa tra Comune di Parma e Unione Parmense degli Industriali, per la collaborazione volta all'inserimento efficace della Città di ... Leggi su parmatoday (Di lunedì 20 settembre 2021) E' stato, questa mattina, in municipio, ild'tra Comune die Unione Parmense degli Industriali, per la collaborazione volta all'inserimento efficace della Città di ...

Advertising

ManzoDavi : RT @HoaraBorselli: Il greenpass non entra in Chiesa: non serve per partecipare alla messa. Ricapitolando,il virus non ama i palazzi della… - RosannaEmery : RT @HoaraBorselli: Il greenpass non entra in Chiesa: non serve per partecipare alla messa. Ricapitolando,il virus non ama i palazzi della… - Simo_netta_ : RT @HoaraBorselli: Il greenpass non entra in Chiesa: non serve per partecipare alla messa. Ricapitolando,il virus non ama i palazzi della… - CortoMaltese0 : RT @HoaraBorselli: Il greenpass non entra in Chiesa: non serve per partecipare alla messa. Ricapitolando,il virus non ama i palazzi della… - Alessantangelo : RT @HoaraBorselli: Il greenpass non entra in Chiesa: non serve per partecipare alla messa. Ricapitolando,il virus non ama i palazzi della… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta velocità Alta velocità, sottoscritto il protocollo di intesa: ecco come Parma si prepara al treno veloce ... il Protocollo d'intesa tra Comune di Parma e Unione Parmense degli Industriali, per la collaborazione volta all'inserimento efficace della Città di Parma nel reticolo dei servizi ad Alta Velocità. ...

Green pass dal 15 ottobre, nuovo decreto: cosa si può fare e quando non è obbligatorio? Dovranno averlo anche i viaggiatori che acquistano biglietti per treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, ma anche per gli autobus che collegano più di due regioni. Green pass obbligatorio ...

Protocollo d'intesa tra Comune e Upi per promuovere l'Alta Velocità a Parma Gazzetta di Parma ... il Protocollo d'intesa tra Comune di Parma e Unione Parmense degli Industriali, per la collaborazione volta all'inserimento efficace della Città di Parma nel reticolo dei servizi ad. ...Dovranno averlo anche i viaggiatori che acquistano biglietti per treni Inter City, Inter City Notte e, ma anche per gli autobus che collegano più di due regioni. Green pass obbligatorio ...