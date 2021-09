All’Onu il Clima s’infiamma. E la Cina si tira indietro (Di lunedì 20 settembre 2021) “Sarebbe facile perdere la speranza. Ma non siamo senza speranza. O impotenti. Abbiamo una strada per recuperare – se scegliamo di prenderla”. Con queste parole Antonio Guterres, segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha parlato della crisi Climatica durante l’evento di apertura dell’Assemblea Generale a New York. L’appello arriva a pochi giorni da un nuovo rapporto onusiano, secondo cui gli obiettivi attuali di decarbonizzazione risulterebbero in un aumento delle emissioni del 16% entro il 2030 – e di un riscaldamento della temperatura media del globo di 2,7° entro fine secolo, uno scenario che per gli scienziati provocherebbe conseguenze catastrofiche. “Non sono disperato, ma sono tremendamente preoccupato”, ha detto Guterres prima dell’Assemblea; “siamo sull’orlo del baratro e non possiamo permetterci un passo nella direzione sbagliata”. Questo ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 settembre 2021) “Sarebbe facile perdere la speranza. Ma non siamo senza speranza. O impotenti. Abbiamo una strada per recuperare – se scegliamo di prenderla”. Con queste parole Antonio Guterres, segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha parlato della crisitica durante l’evento di apertura dell’Assemblea Generale a New York. L’appello arriva a pochi giorni da un nuovo rapporto onusiano, secondo cui gli obiettivi attuali di decarbonizzazione risulterebbero in un aumento delle emissioni del 16% entro il 2030 – e di un riscaldamento della temperatura media del globo di 2,7° entro fine secolo, uno scenario che per gli scienziati provocherebbe conseguenze catastrofiche. “Non sono disperato, ma sono tremendamente preoccupato”, ha detto Guterres prima dell’Assemblea; “siamo sull’orlo del baratro e non possiamo permetterci un passo nella direzione sbagliata”. Questo ...

