Allegri intercettato a bordo campo | la sfuriata per il pari col Milan | «E vogliono giocare nella Juve!» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un’esclamazione di rabbia, sicuro uno stimolo per tutti i giocatori: dietro quel «Porca tr*** e» urlato da Massimilianoa ridosso del pareggio in casa dei bianconeri contro il, c’è tutta la frustrazione per un’occasione sprecata. Nelle immagini della clip ripresa da un tifoso presente allo stadio, infatti, si vede il tecnico livornese uscire daldi gioco imprecando contro il nulla. Il risultato di 1 a 1 all’Allianz Stadium di Torino è stato pesante per il percorso in campionato della Juventus, relegata al penultimo posto con 2 punti in classifica, amerito col Cagliari e soltanto sopra alla Salernitana, ferma a zero.: Instagram/@fossa7 Leggi anche: Ronaldo ha già ...