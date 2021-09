Alitalia | rottura tra Ita e sindacati | ' Sciopero | proposte non accettabili'

(Di lunedì 20 settembre 2021) L'accordo sui contratti non è arrivato, con i rappresentanti delle sigle che hanno occupato simbolicamente la sala. Il 24 settembre si ferma ancora il trasporto ...

Advertising

fattoquotidiano : Alitalia, rottura nelle trattative tra Ita e sindacati. Confermato lo sciopero del 24 settembre. Cgil: “Emergenza s… - Tg1Rai : Rottura delle trattative tra ita e sindacati sul contratto dei dipendenti della compagnia aerea che prende il posto… - alberto_pilotto : RT @repubblica: Ita, rottura con i sindacati sul contratto per i lavoratori della nuova Alitalia - Etruria72 : RT @fattoquotidiano: Alitalia, rottura nelle trattative tra Ita e sindacati. Confermato lo sciopero del 24 settembre. Cgil: “Emergenza soci… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Alitalia, rottura nelle trattative tra Ita e sindacati. Confermato lo sciopero del 24 settembre. Cgil: “Emergenza soci… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia rottura

totale nella trattativa tra Ita e i sindacati sul contratto. Lo riportano fonti sindacali, ... mentre i lavoratori dihanno organizzato una nuova protesta domani in centro a Roma dalle ...Le organizzazioni sindacali hanno riferito di unatotale con l'azienda. "Sarebbe ... Deputato di LeU, presente alla mobilitazione di lavoratrici e lavoratoridavanti la sede di ITA. I ...Nuova protesta domani a Roma contro le decisioni della nuova compagnia aerea. Confermato venerdì 26 settembre lo sciopero del settore aereo.Rottura tra Ita e sindacati durante l’incontro che si è tenuto nel pomeriggio a Roma in merito al contratto collettivo per i 2.800 dipendenti della nuova compagnia. “Nonostante la disponibilità al dia ...