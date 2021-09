Alitalia | rottura nelle trattative tra Ita e sindacati Confermato lo sciopero del 24 settembre Cgil | “Emergenza sociale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 settembre 2021)tra Ita edurante l’incontro che si è tenuto nel pomeriggio a Roma in merito al contratto collettivo per i 2.800 dipendenti della nuova compagnia. “Nonostante la disponibilità al dialogo dimostrata dalle organizzazioni sindacali, la dirigenza ha comunicato che procederà in maniera unilaterale con l’applicazione del regolamento aziendale e con l’immediata assunzione a chiamata dei lavoratori”, fanno sapere isecondo cui questo si tradurrebbe in una forte decurtazione delle retribuzioni. In una nota congiunta sull’incontro iannunciano di aver “unitariamente deciso di non abbandonare il tavolo di trattativa sino a che l’azienda non accetterà di avviare un confronto serio e costruttivo, privo di iniziative unilaterali. La mobilitazione diviene pertanto permanente”. ...