Alessandro Michieletto, lo schiacciatore che manda l'Italia in estasi: talento cristallino a 19 anni. E ora i Mondiali Under 20! (Di lunedì 20 settembre 2021) Alessandro Michieletto ha giganteggiato agli Europei 2021 di volley maschile, è stato tra i grandi protagonisti del trionfo dell'Italia ed è esploso definitivamente nel giro di tre mesi: prima l'esperienza in Nations League, poi prestazioni convincenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il passaggio di testimone con Osmany Juantorena (ha ereditato la sua maglia numero 5, cedutagli con un bel gesto proprio dal suo grande idolo) e nel corso della rassegna continentale ha avuto la capacità di esaltarsi e di trascinare il gruppo a suon di bordate. Lo schiacciatore ha strabiliato grazie a un talento ...

