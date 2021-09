Alessandria Ascoli (probabili formazioni e TV) (Di lunedì 20 settembre 2021) Gara valida per la quinta giornata della Serie B 21/22. I piemontesi sono ancora a quota 0 punti nonostante le prove più che buone. I marchigiani invece vogliono continuare a confermare quanto di buono fatto vedere in queste prime gara di campionato. Alessandria Ascoli si giocherà martedì 21 settembre alle ore 18,00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Come arrivano le squadre? I piemontesi sembrano essere perseguitati dalla sfortuna. In queste prime quattro gare gli uomini di Moreno Longo hanno sempre disputato buone gare, eppure sono arrivate altrettante sconfitte. Va detto però che la difesa continua ad essere un punto troppo debole per l’Alessandria. Dodici gol subiti sono davvero una quantità spropositata. Anche nella sconfitta con il Lecce (3-2) il reparto difensivo è stato negativo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 settembre 2021) Gara valida per la quinta giornata della Serie B 21/22. I piemontesi sono ancora a quota 0 punti nonostante le prove più che buone. I marchigiani invece vogliono continuare a confermare quanto di buono fatto vedere in queste prime gara di campionato.si giocherà martedì 21 settembre alle ore 18,00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di. Come arrivano le squadre? I piemontesi sembrano essere perseguitati dalla sfortuna. In queste prime quattro gare gli uomini di Moreno Longo hanno sempre disputato buone gare, eppure sono arrivate altrettante sconfitte. Va detto però che la difesa continua ad essere un punto troppo debole per l’. Dodici gol subiti sono davvero una quantità spropositata. Anche nella sconfitta con il Lecce (3-2) il reparto difensivo è stato negativo, ...

