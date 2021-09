Alessandria-Ascoli martedì 21 settembre | ore 18 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 20 settembre 2021) Quinto turno di Serie B e primo infrasettimanale di questa stagione, con l’che riceve in casa l’. Per i grigi una sconfitta beffarda quella contro il Lecce, con i salentini che hanno ribaltato nei minuti finali il punteggio e condannato la squadra di Longo alla quarta sconfitta consecutiva. L’espulsione di Di Gennaro ha penalizzato oltremodo i piemontesi che stavano disputando fino a quel InfoBetting: Scommesse Sportive e

: Russo; Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Marconi, Arrighini.: Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio; Collocolo, Buchel, ......Ecco la diretta della quinta giornata di campionato della Serie B che vedrà al Moccagatta sfidarsi l'Alessandria Calcio e l'Ascoli.SerieBnews.com seguirà la cronaca LIVE di Alessandria-Ascoli, match delle 18 valido per la quinta giornata del campionato di Serie B ...