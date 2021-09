Aldo Montano riceve una sorpresa al Gf Vip 6 e la sua ex Antonella Mosetti tuona sui social: “Solo io so davvero chi sei” (Di lunedì 20 settembre 2021) Antonella Mosetti è intervenuta sui social per esprimere un suo pensiero su Aldo Montano. Sta andando in onda proprio adesso la terza puntata del Grande Fratello Vip 6 che conta tra i suoi concorrenti proprio lo schermidore toscano. Aldo è stato protagonista della prima parte della puntata durante la quale si è prima parlato del suo rapporto con la famiglia, successivamente si è passati alla bellissima amicizia che il toscano ha instaurato con i suoi coinquilini Manuel Bortuzzo e Alex belli. Il campione ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie Olga Plachina che gli ha fatto arrivare un video suo e del loro bambino Mario, poi ad entrare nella Casa è stata la sorella di lui, Alessandra Montano. Sul suo profilo Instagram, poco fa, è dunque ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 settembre 2021)è intervenuta suiper esprimere un suo pensiero su. Sta andando in onda proprio adesso la terza puntata del Grande Fratello Vip 6 che conta tra i suoi concorrenti proprio lo schermidore toscano.è stato protagonista della prima parte della puntata durante la quale si è prima parlato del suo rapporto con la famiglia, successivamente si è passati alla bellissima amicizia che il toscano ha instaurato con i suoi coinquilini Manuel Bortuzzo e Alex belli. Il campione ha ricevuto unada parte della moglie Olga Plachina che gli ha fatto arrivare un video suo e del loro bambino Mario, poi ad entrare nella Casa è stata la sorella di lui, Alessandra. Sul suo profilo Instagram, poco fa, è dunque ...

