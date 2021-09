Alberto Matano interrompe la giornalista: “Dobbiamo fare qualcosa”. Cosa è successo (Di lunedì 20 settembre 2021) Problema in diretta per il conduttore de La Vita in Diretta, che deve risolvere come può. Alberto Matano mantiene i nervi saldi davanti all’inconveniente. E’ da poco ripartita la nuova… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 20 settembre 2021) Problema in diretta per il conduttore de La Vita in Diretta, che deve risolvere come può.mantiene i nervi saldi davanti all’inconveniente. E’ da poco ripartita la nuova… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Gio55981465 : RT @MauryKostanzo: @Iamdavide28 @RadioSoap2 'Se il problema è lei' per l'azienda, non per noi. Pure per me dovrebbe partire allo stesso ora… - PasqualeMarro : #AlbertoMatano brutte notizie, La vita in diretta si ferma - LucaGoodall : Non credono nell’efficacia dei vaccini, però credono che Mattarella abbia telefonato ad Alberto Matano proponendogl… - blogtivvu : Alberto Matano “punge” Barbara d’Urso e Ilary Blasi? La frecciatina non passa inosservata – VIDEO… - StraNotizie : Alberto Matano lancia una frecciatina a Barbara d’Urso e Ilary Blasi -