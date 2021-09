Al via "Donne Connesse", nuova serie podcast firmata Samsung Italia (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - Samsung Electronics Italia lancia il podcast Donne Connesse, disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming a partire dal 20 settembre. Come si legge in una nota del gruppo, la nuova serie è sviluppata in 6 episodi. Donne Connesse è un progetto dedicato all'universo femminile che racconta cosa si nasconde dietro lo schermo di 14 protagoniste, tra cui imprenditrici digitali, creator ed influencer, svelando come la tecnologia ogni giorno le supporti nel conciliare passioni, lavoro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) -Electronicslancia il, disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming a partire dal 20 settembre. Come si legge in una nota del gruppo, laè sviluppata in 6 episodi.è un progetto dedicato all'universo femminile che racconta cosa si nasconde dietro lo schermo di 14 protagoniste, tra cui imprenditrici digitali, creator ed influencer, svelando come la tecnologia ogni giorno le supporti nel conciliare passioni, lavoro, ...

