Al Bano da di matto | mai visto così | cosa è successo?

(Di lunedì 20 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. AlCarrisi vittima di Scherzi a parte, con lo zampino della figlia Cristel. Il cantante perde le staffe con l’assistente digitale Come tutti sanno, a distanza di circa tre anni, il noto programma Scherzi a Parte è tornato in televisione e con un certo. La trasmissione riesce sempre a strappare sorrisi e risate al pubblico,

