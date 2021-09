Aida Yespica choc a Storie Italiane sono stata stuprata a 7 anni lo avevo rimosso

(Di lunedì 20 settembre 2021) La showgirlracconta a Eleonara Daniele, durante il programma della mattina di Rai Uno, la violenza subita da bambina.parla del dramma vissuto da bambina ae davanti a Eleonora Daniele non trattiene le lacrime quando ammette che il trauma ha rovinato per sempre la sua vita sentimentale. La

Advertising

zazoomblog : Violentata...: il racconto drammatico di Aida Yespica in lacrime - #Violentata: #racconto #drammatico - infoitcultura : Aida Yespica piange in tv: 'Violentata a 7 anni'/ 'La mia vita è stata strappata' - infoitcultura : Aida Yespica, il dramma a Storie Italiane: «Stuprata a 7 anni, lo avevo rimosso». Eleonora Daniele commossa - infoitcultura : Aida Yespica si commuove a Storie Italiane: «Stuprata a 7 anni, lo avevo rimosso» - infoitcultura : Aida Yespica a Storie Italiane: 'A 7 anni ho subito un abuso' | Isa e Chia -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica

ha parlato del dramma vissuto da piccola . Il racconto a 'Storie Italiane', davanti a Eleonora Daniele ed al suo pubblico, tra le lacrime. La showgirl, infatti, ha svelato di essere stata ...... lunedì 20 settembre 2021, alla fine della quale la padrona di casa Eleonora Daniele ha intervistatoche, piangendo, ha raccontato quanto già dichiarato in passato in varie interviste, ...Una cicatrice che mai si chiuderà», le parole di Aida Yespica Aida Yespica, il racconto a Storie Italiane. «Avevo rimosso e nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva sub ...Aida ha subito un abuso quando era molto piccola. La modella ha raccontato un episodio del suo passato che ha avuto delle gravi ripercussioni per tutta la sua vita. Aida Yespica a Storie Italiane: “A ...