Agli Emmy Awards vincono Jason Sudeikis e le serie Netflix

(Di lunedì 20 settembre 2021) Gli2021 in una formula: scacco matto della regina. È stata proprio la piattaforma streaming a imporsi nella 73°edizione dei Primetime, poiché con le sue 44 statuette vinte, raggiunge anche il primato di averne conquistate di più in un singolo anno nella storia degli. L’incoronazione dinon è stata solo letterale, dal momento che proprio The Crown (quarta stagione) si è aggiudicata 8 statuette, a cominciare da quella principale di Migliordrammatica, mentre La regina degli scacchi ha vinto come Miglior ...

Infine, tirando le somme sulle dinamiche delle piattaforme, a conquistare il bottino più riccoAwards edizione 73 è anzitutto Netflix con quota 44 vittorie, seguito da Hbo Max con 19, ...Awards 2021, i vincitori: le serie TV premiate Ecco tutte le serie TV vincitriciAwards 2021: Miglior serie drammatica The Crown The Boys Bridgerton The Handmaid's Tale Lovecraft ...Dopo il Met Gala (e prima delle sfilate), è la volta degli Emmy Awards 2021, gli Oscar della TV che nella notte hanno premiato le migliori serie. Ma vincitori a parte (per la cronaca, hanno trionfato ...Previsioni rispettate. "The Crown", serie di punta di Netflix, è stata riconosciuta come la miglior serie drammatica dell'anno. A incoronarla sono stati gli Emmy Awards a Los Angeles, nella notte del ...