Afghanistan, la protesta delle donne di Kabul: fateci lavorare. Il video (Di lunedì 20 settembre 2021) Afghanistan, la protesta delle donne di Kabul: fateci lavorare Milano, 20 set. (askanews) – “Una società in cui le donne non sono parte attiva è una società morta”. Si legge su un cartello di un gruppo di donne afgane che manifesta per le vie di Kabul dopo l’annuncio del sindaco che tutte le dipendenti del Comune dovranno restare a casa. L’ennesima proibizione da parte del governo talebano che da un lato continua a proclamarsi differente rispetto al passato e dall’altro sta mettendo in pratica le stesse restrizioni. “I talebani non possono cancellare le donne afgane perché non siamo le stesse di prima – dice una delle manifestanti – Prima stavamo zitte o non eravamo consapevoli dei ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 settembre 2021), ladiMilano, 20 set. (askanews) – “Una società in cui lenon sono parte attiva è una società morta”. Si legge su un cartello di un gruppo diafgane che manifesta per le vie didopo l’annuncio del sindaco che tutte le dipendenti del Comune dovranno restare a casa. L’ennesima proibizione da parte del governo talebano che da un lato continua a proclamarsi differente rispetto al passato e dall’altro sta mettendo in pratica le stesse restrizioni. “I talebani non possono cancellare leafgane perché non siamo le stesse di prima – dice unamanifestanti – Prima stavamo zitte o non eravamo consapevoli dei ...

