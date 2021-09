Adriana Volpe rompe il silenzio sull’ex Roberto Parli: la rivelazione sconcertante (Di lunedì 20 settembre 2021) Finalmente tutta la verità sulla separazione tra Adriana Volpe ed il suo ex Roberto Parli. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha appena fatto luce sui retroscena della fine del loro matrimonio. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice ai microfoni di Silvia Toffanin. Adriana Volpe-AltranotiziaIn questo momento, Adriana Volpe è impegnata al Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli e al conduttore Alfonso Signorini. Il reality è appena cominciato ma intanto è stata anche ospite al talk show Verissimo, su Canale Cinque che va in onda il sabato pomeriggio, e in questa occasione ha parlato del matrimonio fallito. La bella opinionista ha rilasciato delle dichiarazioni davvero scottanti nella puntata del 18 settembre. ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Finalmente tutta la verità sulla separazione traed il suo ex. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha appena fatto luce sui retroscena della fine del loro matrimonio. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice ai microfoni di Silvia Toffanin.-AltranotiziaIn questo momento,è impegnata al Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli e al conduttore Alfonso Signorini. Il reality è appena cominciato ma intanto è stata anche ospite al talk show Verissimo, su Canale Cinque che va in onda il sabato pomeriggio, e in questa occasione ha parlato del matrimonio fallito. La bella opinionista ha rilasciato delle dichiarazioni davvero scottanti nella puntata del 18 settembre. ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera alle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity aspettiamo e commentiamo #GFVIP con Giulia Salemi e Ga… - locomotoree : @bocadocoracao21 ADRIANA_VOLPE_LA_MIA_VITA ?????? - RadioSoap2 : RT @nicolasavoia: Un pò come Adriana Volpe e la Sonia B. al #GfVip che si danno le spalle ?? @RadioSoap2 - nicolasavoia : Un pò come Adriana Volpe e la Sonia B. al #GfVip che si danno le spalle ?? @RadioSoap2 - infoitcultura : Adriana Volpe: “Il mio ex marito ha detto delle cose gravi ma è una persona fragile, va protetto” -