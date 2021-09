Addio a Carlo Vichi | fondatore della Mivar | papà dei televisori italiani coi sogni di “autarchia”

Advertising

fanpage : Addio a Carlo Vichi, fondatore della Mivar - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Il patron della Mivar è scomparso a 98 anni. Nel 1945 aveva fondato la Var, una piccola fabbrica di radio, che negli anni S… - ilgiornale : Il patron della Mivar è scomparso a 98 anni. Nel 1945 aveva fondato la Var, una piccola fabbrica di radio, che negl… - PaperinikEdonna : RT @IlPrimatoN: Una mente visionaria e tante simpatie .... 'scorrette' - illibata : RT @IlPrimatoN: Una mente visionaria e tante simpatie .... 'scorrette' -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Carlo

...e nel 2013 diceal comparto TV per darsi alla progettazione di arredamento . "Non posso più produrre televisori. Spendo 10 e posso vendere a 8", disse Vichi. Testardo, burbero e tenace,...Vichi aveva sposato Annamaria Fabbri nel 1944. Lui aveva 21 anni, lei appena 18. L'amore di una vita, fino alle nozze di platino, festeggiate due anni fa in fabbrica, in compagnia di amici, ...Nel 1968, l'anno caldo delle proteste studentesche, nasce la Mivar (acronimo di Milano Vichi Apparecchi Radiofonici) e la sede viene spostata ad Abbiategrasso. Nel 1945 fonda la Var (acronimo di Vichi ...