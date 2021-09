Addio a Carlo Vichi | fondatore della Mivar e padre dei televisori italiani

(Di lunedì 20 settembre 2021) È morto a 98 annidello storico marchio. Il gruppo, evoluzioneApparecchi Radio (Var) da lui fondata nel 1945, è stato il primo produttore di tv in Italia. Il ...

Corre l'anno 1945 quandoVichi, originario del comune toscano di Montieri, in provincia di Grosseto, ma cresciuto a Milano, avvia l'avventura imprenditoriale che lo avrebbe portato a diventare ...Nel 2017Vichi lancia un appello alla Samsung, proponendo di affittarle gratuitamente due stabilimenti nel milanese , per rimettere in piedi la produzione di televisori e creare un migliaio di ...Carlo Vichi, storico fondatore dell'azienda di televisori Mivar si è spento all'età di 98 anni. Negli anni '90 conobbe il periodo di massima espansione. Con la morte di Carlo Vichi, l’Italia perde il ...Si è spento lo storico imprenditore italiano, papà di Mivar, uno dei più longevi produttori di TV del nostro Paese.