Accordo Aukus, la Francia va allo scontro con Usa, Uk e Australia. Johnson: “Tra noi legame inestirpabile”. Canberra: “Noi sempre leali” (Di lunedì 20 settembre 2021) Joe Biden ha scelto, almeno per il momento, la via del silenzio, mentre Boris Johnson cerca invece di ricucire uno strappo che dalle reazioni francesi sembra ancora lontano dall’essere sanato. La nuova partnership strategica Aukus tra Stati uniti, Gran Bretagna e Australia che prevede la fornitura di sottomarini americani a Canberra per contrastare l’avanzata cinese nell’area dell’indo-pacifico ha provocato una crisi diplomatica tra i Paesi alleati a causa della decisione di Canberra di cancellare la fornitura di sottomarini di Parigi, per un valore complessivo di 56 miliardi di euro, in favore appunto dei mezzi prodotti da Rolls-Royce e BAE Systems. Il premier britannico già nella serata di ieri è tornato a sottolineare la “immensa importanza” del rapporto tra Regno Unito e Francia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Joe Biden ha scelto, almeno per il momento, la via del silenzio, mentre Boriscerca invece di ricucire uno strappo che dalle reazioni francesi sembra ancora lontano dall’essere sanato. La nuova partnership strategicatra Stati uniti, Gran Bretagna eche prevede la fornitura di sottomarini americani aper contrastare l’avanzata cinese nell’area dell’indo-pacifico ha provocato una crisi diplomatica tra i Paesi alleati a causa della decisione didi cancellare la fornitura di sottomarini di Parigi, per un valore complessivo di 56 miliardi di euro, in favore appunto dei mezzi prodotti da Rolls-Royce e BAE Systems. Il premier britannico già nella serata di ieri è tornato a sottolineare la “immensa importanza” del rapporto tra Regno Unito ee ...

