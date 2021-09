Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un richiedente asilo della Guinea contro il p… - Rosapeli1 : RT @HuffPostItalia: Accolto ricorso della Fiom, revocata lettera licenziamenti Gkn - CapaGira : RT @ilmanifesto: +++ #Gkn, giudice revoca i 422 licenziamenti. Azienda condannata per comportamento antisindacale +++ accolto ricorso di @… - ilmanifesto : +++ #Gkn, giudice revoca i 422 licenziamenti. Azienda condannata per comportamento antisindacale +++ accolto ricor… - nalial : RT @Giul_Granato: Da Firenze un'ottima notizia: dopo 2 mesi di mobilitazione, dopo il corteo di sabato con 40.000 manifestanti a Firenze, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Accolto ricorso

- Il Tribunale di Firenze si è espresso a favore delpresentato dalla Fiom - Cgil contro i licenziamenti della Gkn di Campi Bisenzio, revocando la lettera d'apertura della procedura di ...Il tribunale del lavoro di Firenze haildella Fiom contro i licenziamenti collettivi dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio , avvisati tramite una email. Per il giudice l'azienda ha violato l'articolo 28 dello ...L'annuncio dello scorso luglio di chiudere lo stabilimento di Campi Bisenzio e far partire la procedura per 422 dipendenti ...Il tribunale del lavoro di Firenze ha accolto il ricorso della Fiom contro i licenziamenti collettivi dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, avvisati tramite una email. Per il ...