"Abbi rispetto, poi facciamo i conti". Goria Ainett fuori controllo al GfVip? La situazione precipita (Di lunedì 20 settembre 2021) Adesso il gossip entra nel vivo. E nella casa del Grande Fratello Vip viene preso di mira Amedeo Goria, ex volto storico dei programmi sportivi della Rai. Ma andiamo per gradi. Goria è entrato nella casa definendosi uomo libero, pur essendo stato paparazzato con Vera Miales (una giovane modella) negli scorsi mesi. Ora lei su Instagram sbotta e dice: "Adesso calmati un attimino e Abbi rispetto del nostro rapporto, frenando i tuoi bollenti spiriti. Stai esagerando". Nella casa sta succedendo di tutto. Amedeo Goria è al centro di una polemica perché si è tolto i pantaloni mentre era a letto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Adesso il gossip entra nel vivo. E nella casa del Grande Fratello Vip viene preso di mira Amedeo, ex volto storico dei programmi sportivi della Rai. Ma andiamo per gradi.è entrato nella casa definendosi uomo libero, pur essendo stato paparazzato con Vera Miales (una giovane modella) negli scorsi mesi. Ora lei su Instagram sbotta e dice: "Adesso calmati un attimino edel nostro rapporto, frenando i tuoi bollenti spiriti. Stai esagerando". Nella casa sta succedendo di tutto. Amedeoè al centro di una polemica perché si è tolto i pantaloni mentre era a letto ...

