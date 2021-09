A30 Avellino-Salerno, scoppia pneumatico di un tir: morto l’autista (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel tratto di autostrada A30 Avellino-Salerno è scoppiato lo pneumatico di un tir. L’incidente ha causato la morte del conducente Un incidente mortale si è verificato sul tratto di autostrada A30 Avellino-Salerno. Nel tratto di strada che collega il comune di Cesinali a San Michele di Serino. l’autista a seguito dello scoppio di uno pneumatico, ha perso il controllo del mezzo pesante che trasportava cassette di pomodoro. LEGGI ANCHE —> Pomigliano, rapina al portavalori del McDonald’s: ferita una guardia giurata Subito dopo il mezzo è tornato nuovamente in carreggiata, perdendo però molte cassette di pomodori. Il conducente purtroppo ha perso la vita nell’incidente. Sul luogo si sono recati la Polizia Stradale e Vigili del Fuoco ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel tratto di autostrada A30to lodi un tir. L’incidente ha causato la morte del conducente Un incidente mortale si è verificato sul tratto di autostrada A30. Nel tratto di strada che collega il comune di Cesinali a San Michele di Serino.a seguito dello scoppio di uno, ha perso il controllo del mezzo pesante che trasportava cassette di pomodoro. LEGGI ANCHE —> Pomigliano, rapina al portavalori del McDonald’s: ferita una guardia giurata Subito dopo il mezzo è tornato nuovamente in carreggiata, perdendo però molte cassette di pomodori. Il conducente purtroppo ha perso la vita nell’incidente. Sul luogo si sono recati la Polizia Stradale e Vigili del Fuoco ...

