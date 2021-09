Zenga: «Per due volte sono stato vicino alla panchina dell’Inter» (Di domenica 19 settembre 2021) Walter Zenga ha rivelato di essere stato vicino alla panchina dell’Inter per ben due volte: le sue dichiarazioni Ospite negli studi di Sky per parlare di calcio e della suo libro “Ero l’Uomo Ragno”, Walter Zenga ha rivelato di essere stato vicino per due volte alla panchina dell’Inter. «Io troppo ingombrante per allenare l’Inter? Penso si debba fare un altro discorso. Poter allenare la squadra del cuore non è un diritto che acquisisci per averci giocato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Walterha rivelato di essereper ben due: le sue dichiarazioni Ospite negli studi di Sky per parlare di calcio e della suo libro “Ero l’Uomo Ragno”, Walterha rivelato di essereper due. «Io troppo ingombrante per allenare l’Inter? Penso si debba fare un altro discorso. Poter allenare la squadra del cuore non è un diritto che acquisisci per averci giocato ...

