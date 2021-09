Yuri Romanò | “Un percorso straordinario che ci ha regalato un sogno Una settimana per riprendersi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 settembre 2021)è stato l’uomo inaspettato della Finale degli Europei 2021 di volley maschile. L’opposto di riserva ha stravolto la durissima partita contro la Slovenia e l’Italia ha trionfato al tie-break. Il brianzolo è entrato nella parte finale del quarto set e poi si è scatenato mettendo a segno 11 punti col 90% in attacco. Un mancino indiavolato che ha permesso alla Nazionale di conquistare il settimo titolo continentale della storia a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Una vera e propria favola, visto che l’attaccante non ha mai giocato nemmeno un minuto in SuperLega ed è reduce da stagioni di Serie A2. Il futuro giocatore di Milano ha espresso ...