Wta Portoroz | trionfo Paolini | “Sogno che diventa realtà | ho lavorato bene in questi mesi”

Jasmine Paolini ha conquistato a Portoroz il primo titolo Wta in carriera, al termine della finale che ha visto l'azzurra battere Alison Riske in due set. Un risultato che proietta la toscana all'interno della top-70 del ranking mondiale. "Sono felicissima, non ho ancora realizzato. Era un Sogno fin da piccola vincere un torneo Wta, è un giorno davvero speciale se ci penso – ha affermato Paolini in conferenza stampa – La gamba? Ho un po' di affaticamento, sono stati giorni molto duri e durante il primo set mi stavo preoccupando però ho visto che non peggiorava. Sono abbastanza tranquilla."

