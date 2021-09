WTA Portorose 2021, Jasmine Paolini conquista il torneo sloveno! Battuta Alison Riske (Di domenica 19 settembre 2021) Il tabellone principale del torneo WTA 250 Zavarovalnica Sava Portoroz 2021 di tennis, che si è giocato sul cemento outdoor di Portorose (frazione di Pirano, in Slovenia), ha incoronato questa sera l’azzurra Jasmine Paolini, al primo successo in un torneo di questa categoria, dopo aver vinto il WTA 125 di Bol. La tennista italiana regola in due set la testa di serie numero 3, la statunitense Alison Riske, con il punteggio di 7-6 (4) 6-2, maturato in 104 minuti di gioco. L’azzurra domani salirà nel ranking WTA alla posizione numero 64, con 1075 punti, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Il tabellone principale delWTA 250 Zavarovalnica Sava Portorozdi tennis, che si è giocato sul cemento outdoor di(frazione di Pirano, in Slovenia), ha incoronato questa sera l’azzurra, al primo successo in undi questa categoria, dopo aver vinto il WTA 125 di Bol. La tennista italiana regola in due set la testa di serie numero 3, la statunitense, con il punteggio di 7-6 (4) 6-2, maturato in 104 minuti di gioco. L’azzurra domani salirà nel ranking WTA alla posizione numero 64, con 1075 punti, ...

