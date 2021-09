Volley, sono giovani d’oro! Italia campione d’Europa, Slovenia piegata al tie-break! Estasi totale! (Di domenica 19 settembre 2021) Oltre l’impossibile, oltre ogni sogno, oltre l’arcobaleno delle magie. L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di Volley maschile: Campioni d’Europa per la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Una Nazionale da brividi, messa in piedi soltanto due settimane fa dal demiurgo Fefé De Giorgi. Un gruppo giovane, che doveva aprire pian piano un nuovo ciclo verde per guardare al futuro. Una squadra, nel vero senso della parola, che si è compattata e ha creduto di poter gettare il cuore oltre qualsiasi ostacolo per potersi consacrare subito, alla prima grande uscita internazionale. L’Italia ha ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Oltre l’impossibile, oltre ogni sogno, oltre l’arcobaleno delle magie. L’ha vinto gli Europei 2021 dimaschile: Campioniper la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Una Nazionale da brividi, messa in piedi soltanto due settimane fa dal demiurgo Fefé De Giorgi. Un gruppo giovane, che doveva aprire pian piano un nuovo ciclo verde per guardare al futuro. Una squadra, nel vero senso della parola, che si è compattata e ha creduto di poter gettare il cuore oltre qualsiasi ostacolo per potersi consacrare subito, alla prima grande uscita internazionale. L’ha ...

Advertising

eleitaliana : RT @dan_ceres: Dopo le donne, anche gli uomini del #Volley sono CAMPIONI D’EUROPA!! Che estate straordinaria per lo sport italiano! #Cev #I… - FranciMontieri : RT @KarmAsYouAre: Mi sono appena precipitata a scrivere al tipo che mi piace dal 2016 se scopiamo #2021tuttoèpossibile #annogiusto #ItaliaS… - AndreaAime11 : RT @dan_ceres: Dopo le donne, anche gli uomini del #Volley sono CAMPIONI D’EUROPA!! Che estate straordinaria per lo sport italiano! #Cev #I… - ArtnFoodNews : Cioè, si sta premiando l’italia per l’europeo di volley e sulla domenica “sportiva”, ripeto “sportiva” a parlare di… - Deborah_Juve : Aldilà di tutto si può dire che ce ne sono un 3/4 della nazionale di volley discretamente BBBONI?! ?? #EuroVolleyM -