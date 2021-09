VIDEO Tony Cairoli | che botta a Riola Sardo! Forfait per il GP di Sardegna

(Di domenica 19 settembre 2021) E’ tempo di decimo round del Mondiale 2021 di Motocross. Sulla sabbia diSardo, in, i centauri del ‘Cross’ sono pronti a sfidarsi e le emozioni non mancheranno di certo nel secondo appuntamento italiano dopo le due manche di Maggiora. Si arriva in una condizione di classifica nella classe regina della MXGP che vede lo sloveno Tim Gajser (Honda) in vetta con 355 punti, a precedere il francese Romain Febvre (Kawasaki) con 327 punti e(KTM) con 326 punti. Brutte notizie perche nella settimana in cui ha annunciato il suo ritiro è stato protagonista di una brutta caduta nel ...

Cairoli ha però ... Tim Gajser vince gara 2, Cairoli a podio! STREAMING E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP SARDEGNA 2021 ... E' tempo di decimo round del Mondiale 2021 di Motocross. Sulla sabbia di Riola Sardo, in Sardegna, i centauri del 'Cross' sono pronti a sfidarsi e le emozioni non mancheranno di certo nel secondo appu ... Una brutta caduta. Al momento non si sa altro per ciò che concerne Tony Cairoli che stava difendendo i colori azzurri (con l'ottavo tempo) in occasione del GP ...