VIDEO / Pelé sta meglio, il video della riabilitazione in ospedale (Di domenica 19 settembre 2021) Il video postato sui social dalla figlia Kely Nascimento. Prosegue la riabilitazione di Pelé, che sorride mentre viene ripreso

La figlia di Pelè rassicura: 'Oggi due passi in avanti' La notizia aveva fatto preoccupare tutti, ma Kely Nascimento, figlia dell'ex campione brasiliano, ha voluto rassicurare tutti con un video su Instagram, in cui ha spiegato che 'oggi ha fatto due passi in avanti'

