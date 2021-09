VIDEO Italia-Slovenia 3-2, highlights Finale Europei volley: azzurri in trionfo al tie-break. Riviviamo la vittoria (Di lunedì 20 settembre 2021) L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-2 in una memorabile Finale andata in scena alla Spodek Arena di Katowice (Polonia) e ha vinto gli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale ha ruggito perentoriamente in trasferta, riuscendo a regolare i balcanici in rimonta da 1-2 al termine di un tie-break colossale. Gli azzurri tornano sul trono del Vecchio Continente a distanza di sedici anni dall’ultima volta, si tratta del settimo sigillo europeo della nostra storia. Il tutto con un gruppo giovane appena formato e guidato dal CT Fefé De Giorgi. Simone Giannelli e ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) L’ha sconfitto laper 3-2 in una memorabileandata in scena alla Spodek Arena di Katowice (Polonia) e ha vinto gli2021 dimaschile. La nostra Nazionale ha ruggito perentoriamente in trasferta, riuscendo a regolare i balcanici in rimonta da 1-2 al termine di un tie-colossale. Glitornano sul trono del Vecchio Continente a distanza di sedici anni dall’ultima volta, si tratta del settimo sigillo europeo della nostra storia. Il tutto con un gruppo giovane appena formato e guidato dal CT Fefé De Giorgi. Simone Giannelli e ...

