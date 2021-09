Verona | Tudor | «Contento di aver battuto la Roma Di Francesco? Ecco cosa ho cambiato»

(Di domenica 19 settembre 2021) Igor, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro la: le sue dichiarazioni Igor, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro la. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Sono molto, è una bella vittoria che arriva dopo un periodo negativo. Mi fa piacere per i ragazzi, c’è fiducia in questo momento. Zero punti dopo tre giornate non sono mai belli. Ora pensiamo a lavorare e a crescere, non era facile battere la. L’importante èe la ...

Il calcio diha molte cose simili all'Hellas dell'anno scorso e sapevo che per lui non era ...Josè Mourinho commentando la prima sconfitta stagionale subita per 3 - 2 sul campo del. " Non ...- Cambio allenatore subito proficuo per ildi Igorche raccoglie la prima vittoria del campionato battendo al Bentegodi per 3 - 2 la Roma, al suo primo stop stagionale dopo sei vittorie in altrettante partite. I padroni di casa ...SERIE A 2021-2022 GIORNATA N. 4 Venerdì 17 settembre 2021 Sassuolo - Torino 0-1 (83' Pjaca T) Sabato 18 settembre 2021 Genoa - Fiorentina 1-2 (60' Saponara F, 89' Bonaventura F, 90'+8' Criscito rig. G ...Il centrocampista giallorosso di testa colpisce la traversa. Un errore di Karsdorp lancia il contropiede del Verona targato Lazovic, ma l'esterno di Tudor spara a lato. L'olandese si fa perdonare poco ...