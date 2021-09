Verona, Tudor: “Bella vittoria dopo un periodo brutto” (Di domenica 19 settembre 2021) “Sono contento, è una Bella vittoria dopo un periodo brutto. I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, zero punti dopo tre giornate non è una Bella situazione mentale, questa vittoria ci darà voglia di migliorare, per questo voglio far loro i complimenti. C’è da migliorare in tutto, la mentalità deve essere quella di non mollare, ci vuole più fisicità per giocare questo calcio, ma vincere dopo l’1-0 e 2-2 è sintomo di un gruppo di gran carattere”. Queste le parole di Igor Tudor a Dazn dopo la ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) “Sono contento, è unaun. I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, zero puntitre giornate non è unasituazione mentale, questaci darà voglia di migliorare, per questo voglio far loro i complimenti. C’è da migliorare in tutto, la mentalità deve essere quella di non mollare, ci vuole più fisicità per giocare questo calcio, ma vincerel’1-0 e 2-2 è sintomo di un gruppo di gran carattere”. Queste le parole di Igora Daznla ...

