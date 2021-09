Verona-Roma 3-2 | Tudor condanna Mourinho al primo ko

(Di domenica 19 settembre 2021) Al Bentegodi partita incredibile tra: finisce 3-2 con grande rimonta dei ragazzi dinella ripresa.ko perScoppientante sfida al “Marcantonio Bentegodi” dovefinisce (a sorpresa) 3-2 per la squadra allenata da Igor, che trova così l’esordio vincente sulla panchina scaligera. I giallorossi di– nettamente sottotono rispetto alle precedenti uscite – cadono per la prima volta in questa stagione. Decide la magia di Faraoni al 64?. Cronaca del match Gli scaligeri partono ...

Cambio allenatore subito proficuo per ildi Igor Tudor che raccoglie la prima vittoria del campionato battendo al Bentegodi per 3 - 2 la, al suo primo stop stagionale dopo sei vittorie in altrettante partite. I padroni di casa ...- Lasi ferma a. Tra pioggia, grandine, errori e rimpianti, dopo sei vittorie arriva per Mourinho la prima sconfitta in giallorosso al termine di una gara intensa e confusa. Dopo il ...VERONA (ITALPRESS) – Cambio allenatore subito proficuo per il Verona di Igor Tudor che raccoglie la prima vittoria del campionato battendo al Bentegodi per 3-2 la Roma, al suo primo stop stagionale ...Partita pazzesca a Verona, vince l’Hellas 3-2 dopo tantissime emozioni. Sblocca al 36' Lorenzo Pellegrini con un magnifico gol di tacco. A inizio ripresa Barak pareggia e Caprari firma il sorpasso nel ...