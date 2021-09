Verona - Roma 3 - 2, le pagelle: Abraham lunatico e Zaniolo in stand by. Veretout non si è visto. Mou, c'è da lavorare (Di domenica 19 settembre 2021) RUI PATRICIO 6 Tre gol sono tanti, ma non ha colpe specifiche su nessuno dei tre. Poi evita il poker con una parata da Champions. KARSDORP 5 L'assist per Pellegrini è solo un'illusione. Domenica da ... Leggi su leggo (Di domenica 19 settembre 2021) RUI PATRICIO 6 Tre gol sono tanti, ma non ha colpe specifiche su nessuno dei tre. Poi evita il poker con una parata da Champions. KARSDORP 5 L'assist per Pellegrini è solo un'illusione. Domenica da ...

