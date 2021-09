Verona fatale per Mourinho: non basta Pellegrini, Roma ko 3-2 (Di domenica 19 settembre 2021) La Roma di Jose Mourinho cade a Verona e vede interrompersi la serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e coppe. I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, in attesa degli impegni di Milan e Napoli contro Juventus e Udinese. Buona la prima per Igor Tudor sulla panchina dell'Hellas, il tecnico croato sembra aver dato subito una precisa identità alla sua squadra: aggressività in tutte le parti del campo e voglia di non mollare mai. Così dopo la magia di Pellegrini nel primo tempo che illude la Roma, nella ripresa il Verona ribalta il risultato in meno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Ladi Josecade ae vede interrompersi la serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e coppe. I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, in attesa degli impegni di Milan e Napoli contro Juventus e Udinese. Buona la prima per Igor Tudor sulla panchina dell'Hellas, il tecnico croato sembra aver dato subito una precisa identità alla sua squadra: aggressività in tutte le parti del campo e voglia di non mollare mai. Così dopo la magia dinel primo tempo che illude la, nella ripresa ilribalta il risultato in meno di ...

Advertising

persemprecalcio : ?? Il #Verona supera la #Roma ?? per 3-2 raccogliendo, in maniera sorprendente ma anche meritata, i primi tre punti… - LaStampa : Funziona la cura Tudor, Verona fatale per Mourinho: Roma ko 3-2 - AntonioFelici : #VeronaRoma Ancora fatale Verona dove la Roma di Mourinho conosce la prima, inattesa sconfitta. Un secondo tempo ch… - Salvato95551627 : RT @napolista: Verona è fatale anche alla Roma di Mourinho (3-2): allora il problema era Di Francesco Partita di grande intensità dei gial… - napolista : Verona è fatale anche alla Roma di Mourinho (3-2): allora il problema era Di Francesco Partita di grande intensità… -