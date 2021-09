Varriale infuriato | La situazione DAZN è scandalosa Disastro assoluto!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 settembre 2021) Ancora problemi per. Anche in occasione del big match Juventus-Milan il servizio streaming ha dato diversi problemi ai suoi utenti e questa volta è Enrico, giornalista di Rai Sport, a lamentarsi sul suo profilo Twitter. Spiace per i tanti bravi colleghi che ci lavorano ma stasera su #per #JuventusMilan ilsembra proprio assoluto.assolutamentedopo quattro giornate di campionato. pic.twitter.com/w363Iq8tXE— enrico(@real) September 19, 2021