Va in vacanza per un ciclotour: poliziotto romano muore sotto gli occhi del figlio

"Eri proprio così, come ti hanno descritto. Il mio Papà eroe. Ti amerò sempre". Con queste parole Daniele saluta Fabio Torella, il commissario sostituto in servizio presso l'Ufficio della Direzione Amministrativa al commissariato della Romanina che venerdì 17 settembre è morto a Plan de Gralba, in Val Gardena, a seguito di una brutta caduta in mountain bike, durante un tour in compagnia del figlio, poliziotto anche lui, e altri compagni di viaggio.

La tragedia

Fabio Torella, 57 anni, era andato in Val Gardena con un amico e il figlio Daniele, anche lui poliziotto, che presta servizio in nord Italia.

