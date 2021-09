Usa | l’Asi e Qascom porteranno l’Italia e Galileo sulla luna

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 settembre 2021) Trovare la strada migliore per l’orbitare e quella per un parcheggio agevolatoè l’obiettivo di NEIL (Navigation Early Investigation onr surface) ricevitore GNSS con tecnologia SDR (Software Defined Radio). La realizzazione di Neil, così chiamato in onore di Neil Armstrong primo uomo a toccare il suolore, è al centro di un accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA legata alla missione CLPS 19-D (missioni NASA con contributi commerciali e privati di carattere sperimentale) con la quale l’ente spaziale americano ha pianificato di atterrare con un lander nel bacino del ...