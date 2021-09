“Una terribile notizia”. Lutto nello sport, l’annuncio del canale televisivo: “È stato investito da un’auto” (Di domenica 19 settembre 2021) Lutto nel mondo del ciclismo internazionale. L’Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato la morte dell’ex ciclista danese Chris Anker Sorensen, 37 anni, vincitore in carriera di una tappa al Giro nel 2010 (arrivo sul Terminillo). Secondo diversi media Sorensen morto in un incidente stradale mentre era in bicicletta, investito da un auto. “Abbiamo subito una tragica perdita con la scomparsa dell’ex ciclista professionista e giornalista Chris Anker Sorensen”, ha scritto l’UCI sul suo account Twitter, inviando le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, nonché alla Federazione ciclistica danese. Secondo gli organi di stampa belgi, che hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 settembre 2021)nel mondo del ciclismo internazionale. L’Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato la morte dell’ex ciclista danese Chris Anker Sorensen, 37 anni, vincitore in carriera di una tappa al Giro nel 2010 (arrivo sul Terminillo). Secondo diversi media Sorensen morto in un incidente stradale mentre era in bicicletta,da un auto. “Abbiamo subito una tragica perdita con la scomparsa dell’ex ciclista professionista e giornalista Chris Anker Sorensen”, ha scritto l’UCI sul suo account Twitter, inviando le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, nonché alla Federazione ciclistica danese. Secondo gli organi di stampa belgi, che hanno ...

Advertising

ValeriaValente_ : Cara #BarbaraPalombelli, non possiamo chiederci se una donna meriti il Femminicidio. Non può farlo una giornalista.… - SimonaMalpezzi : Dopo 19 mesi di terribile custodia cautelare, Patrick #Zaki verrà processato in una sezione che non prevede diritto… - VittorioSgarbi : Terribile sequela di femminicidi: 83 dall’inizio anno. Una società malata la nostra: l’idea primitiva del “possesso… - StankaMijuskov1 : @baffi_francesco Deve avere avuto una infanzia terribile,per portare tutto quel rancore dentro - NicolaOliv20 : @GiorgiaMeloni Hanno solo una paura terribile di essere cacciati dal parlamemto e come da copione storico usano la… -