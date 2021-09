Un Triceratopo in salotto La nuova mania da ricconi | milioni di dollari per un dinosauro

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 settembre 2021) Dimenticate i vecchi soprammobili: la, tra i “”, è quella di comprare une di metterlo in. A fine ottobre, a Parigi, va all’asta lo scheletro del più grandemai scoperto per una cifra che si aggira tra 1,5 e 1,8di euro. Le misure? Non proprio adatte ad un soggiorno qualsiasi: il, che si stima abbia passeggiato sul suolo americano dell’attuale South Dakota oltre 66di anni fa, misura 8 metri di lunghezza per 2 di larghezza e 700 chili di peso. Alexandre Giquello, ...