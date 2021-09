Un mistero che ha tenuto gli italiani col fiato sospeso per mesi: il ritrovamento poco fa (Di domenica 19 settembre 2021) (Foto a fine articolo). Un miracolo. Non si può chiamare altrimenti. Si tratta della storia di Davide Pecorelli, imprenditore di San Giustino che era scomparso nove mesi fa. L'uomo infatti è stato rintracciato a bordo di una imbarcazione nei pressi di un'isoletta al largo di Livorno. Un clamoroso e inatteso lieto fine: le ultime tracce dell'uomo portavano in Albani. L'imprenditore altotiberino ed ex arbitro di calcio era andato in Albania per lavoro, come in altre occasioni. Ma era sparito. Impegnato nella ristorazione con un hotel a Lama, dove abita, e nella gestione in franchising di parrucchieri e centri estetici a San Giustino, Città di Castello, Sansepolcro e ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 settembre 2021) (Foto a fine articolo). Un miracolo. Non si può chiamare altrimenti. Si tratta della storia di Davide Pecorelli, imprenditore di San Giustino che era scomparso novefa. L'uomo infatti è stato rintracciato a bordo di una imbarcazione nei pressi di un'isoletta al largo di Livorno. Un clamoroso e inatteso lieto fine: le ultime tracce dell'uomo portavano in Albani. L'imprenditore altotiberino ed ex arbitro di calcio era andato in Albania per lavoro, come in altre occasioni. Ma era sparito. Impegnato nella ristorazione con un hotel a Lama, dove abita, e nella gestione in franchising di parrucchieri e centri estetici a San Giustino, Città di Castello, Sansepolcro e ...

