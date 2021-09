Tu si Que Vales, Sabrina Ferilli esasperata sbotta col concorrente: “M’ha rotto li cogl**ni”. De Filippi ride fino alle lacrime (Di domenica 19 settembre 2021) Tu si que Vales ha vinto la serata all’auditel con il 27%, e ha regalato momenti di svago e risate al pubblico. Protagonista Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuari insieme all’attrice formano una squadra ormai rodatissima, e il pubblico approva. Ma è la Ferilli la preferita dai social. In particolare, durante l’esibizioni di ‘Denis e Abraxas’, l’attrice romana si lascia andare a una serie di esclamazioni schiette e comiche. Tutto è dettato dalla paura. Già poco prima, durante un’esibizione chiamata The Ring, Ferilli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Tu si queha vinto la serata all’auditel con il 27%, e ha regalato momenti di svago e risate al pubblico. Protagonista, rappresentante della giuria popolare. Maria De, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuari insieme all’attrice formano una squadra ormai rodatissima, e il pubblico approva. Ma è lala preferita dai social. In particolare, durante l’esibizioni di ‘Denis e Abraxas’, l’attrice romana si lascia andare a una serie di esclamazioni schiette e comiche. Tutto è dettato dalla paura. Già poco prima, durante un’esibizione chiamata The Ring,...

Advertising

FQMagazineit : Tu si Que Vales, Sabrina Ferilli esasperata sbotta col concorrente: “M’ha rotto li cogl**ni”. De Filippi ride fino… - LaMammaN1 : - bubinoblog : TU SI QUE VALES, IL DIRETTORE DI CANALE 5: 'QUANTO DI MEGLIO POSSA OFFRIRE UNA PRIMA SERATA' - imsostupid28 : @ariannat_ si infatti, non se la meritava la vittoria, infatti ieri a tu si que vales non ha saputo ballare.... MA VAFANGUL - meta_davide : RT @ggloriasparkles: gfvip 14,70 % di share star in the stare 11% di share - uomini e donne 24,1% di share tu si que vales 27% di share h… -